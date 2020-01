Michel Picandet wurde zum Executive Vice President und Leiter von Tomra Food ernannt. Er trat am 01. Januar 2020 in das Unternehmen ein und wird am Hauptsitz von Tomra Food in Leuven, Belgien, tätig sein. In seiner neuen Funktion ist er für die drei Marken des Unternehmens Tomra Food, Compac und BBC Technologies verantwortlich. Stefan Ranstrand, President und Chief Executive Officer von Tomra, erklärt: "Ich freue mich sehr, dass Michel jetzt zu unserem Management-Team gehört. Er ist ein sehr strategisch und global denkender Unternehmensleiter mit umfangreicher Erfahrung in der Lebensmittel- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...