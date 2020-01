++ Drei neue Coronavirus-Fälle in Deutschland bestätigt ++ DE30 erholt sich, stößt jedoch bei 13.375 Punkten auf Widerstand ++ Deutsche Bank steigt auf 9-Monatshoch ++Die europäischen Aktienmärkte eröffneten am Mittwoch mit bullischen Kurslücken, da die Sorgen um das Virus nachlassen. Der DE30 hinkt hinterher, und dies kann bis zu einem gewissen Grad mit drei neuen Coronavirus-Fällen zusammenhängen, die im Land gemeldet wurden. Andererseits führen Aktien aus der Schweiz und Spanien die Gewinne an. Neue Coronavirus-Fälle in Deutschland bestätigt Das bayerische Gesundheitsministerium hat drei neue Fälle des Coronavirus ...

