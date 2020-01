Deutschlands oberste Betriebsärztin Anette Wahl-Wachendorf über Geschäftsreisen und Hygienemaßnahmen international tätiger Unternehmen - und was jetzt im Fall des Coronavirus richtige Handlungsweisen sind.

Arbeitsmedizinerin Dr. Anette Wahl-Wachendorf ist ärztliche Geschäftsführerin des Arbeitsmedizinischen Dienstes der BG Bau und als Vizepräsidentin des Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte so etwas wie Deutschlands oberste Betriebsärztin.

WirtschaftsWoche: Frau Wahl-Wachendorf, Beschäftigte eines bayerischen Autozulieferers sind nach dem Kontakt mit einer chinesischen Kollegin am neuen Corona-Virus erkrankt. Jetzt ist der Betrieb zunächst geschlossen und mehrere Beschäftigte werden vorsorglich auf das Virus getestet. Ist das angemessen?Anette Wahl-Wachendorf: Wenn sich Mitarbeiter einer Firma untereinander angesteckt haben, sollte diese alles tun, um zu zeigen, dass die Mitarbeiter wichtig sind. Da mag vielleicht das Eine oder Andere überreagiert sein und medizinisch nicht unbedingt notwendig. Aber in so einer Situation zählt auch, dass man menschlich und sozial angemessen reagiert. Es sollte nicht der Eindruck entstehen, dass das Unternehmen schuld ist, wenn es einem schlecht geht. Also lieber vorsichtig sein.

Welche Verhaltensregeln sollten in China tätige Unternehmen ihren Beschäftigten zurzeit mitgeben?Unternehmen sollten erst einmal klären, ob Reisen von und nach China oder in benachbarte Länder wie Thailand zurzeit zwingend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...