Ich freue mich, dass ich heute auf "Position zwei" im gabb bin. Wir hatten ja aufgerufen und zu Friendly Takeovers eingeladen. Schön, dass Eveline Steinberger-Kern diese Möglichkeit als Premierenpartnerin wahrnimmt. Blue Minds kombiniert die Startup-Welt mit dem industriellen Background der Blue Minds-Gesellschafter Eveline Steinberger-Kern, Christian Kern und Bernhard Raberger bzw. deren Netzwerk. Mir gefällt vor allem der Satz " ... lädt Blue Minds interessierte österreichische Unternehmen aus den Sektoren Energie, Mobilität und Real Estate als Co-Investoren ein ...". Und Christian Kern war ja u.a. auch Vorstand beim Verbund. Wir bleiben da interessiert dran. By the way: Für kommende Woche ist bereits das 2. Friendly Takeover fixiert.Verbund ( Akt ....

Den vollständigen Artikel lesen ...