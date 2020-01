Spätestens 2038 soll das letzte deutsche Kohlekraftwerk vom Netz. Für den Weg dahin gibt es jetzt einen Fahrplan. Wirtschaftsminister Peter Altmaier ist zufrieden. Doch es könnte noch Ärger mit der EU-Kommission geben.

Nach monatelangen Verhandlungen hat die Bundesregierung das Gesetz für den Kohleausstieg auf den Weg gebracht. Das Kabinett verabschiedete den Gesetzentwurf am Mittwoch in Berlin. Er regelt das Ende der klimaschädlichen Stromproduktion aus Kohle in Deutschland bis spätestens 2038. Vor einem Jahr hatte die Kohlekommission dafür ein Konzept vorgelegt. Der rund 200 Seiten umfassende Entwurf muss nun vom Bundestag diskutiert werden, Mitte des Jahres soll das Gesetz verabschiedet sein.

So sollen Betreiber von Braunkohlekraftwerken und Tagebauen für das vorzeitige Abschalten von Kraftwerken Entschädigungen von insgesamt 4,35 Milliarden Euro bekommen, dafür gibt es im Gesetz einen festen Fahrplan. Allerdings könnten die Geldgeschenke bald schon ein Fall für die EU-Kommission werden. Betreiber von Steinkohlekraftwerken kritisieren die Entschädigungen und warnen vor Marktverzerrungen. Sie können sich ums Abschalten gegen Entschädigung erst in den kommenden Jahren bewerben.

Matthias Nordmann, Experte für Kartellrecht und EU-Beihilfenrecht, sagte kürzlich im Gespräch mit der WirtschaftsWoche, dass es nun vor allem darauf ankomme, wie die Braunkohlekraftwerk-Betreiber die Gelder nutzen: "Wenn sie Geld dafür bekommen, dass ihnen durch den Kohleausstieg Gewinne entgehen oder sie für das Geld Anlagen zurückbauen müssen, sind die Auswirkungen auf den Wettbewerb sicher gering. Wenn sie mit dem Geld allerdings hierüber hinaus in die Möglichkeit versetzt werden, neue Anlagen zu bauen, könnte die Kommission das zu Recht beanstanden."

Zwar müsse die EU-Kommission den Fall nicht automatisch prüfen, könne ihn aber von Amts wegen aufgreifen, so Nordmann. Er vermutet jedoch eher, dass "die Bundesregierung über das Wirtschaftsministerium bereits in Kontakt mit der EU-Kommission ist und beratschlagt, ob sie die Beihilfe zur Prüfung anmeldet oder nicht."

Unabhängig davon zeigte sich Wirtschaftsminister Peter Altmaier mit dem Gesetz sehr zufrieden. Er sprach am Mittwoch am Rande einer Bundestagssitzung, von einem "großer Wurf". Durch die schrittweise Abschaltung aller Braun- und Steinkohlekraftwerke werde ein Drittel aller CO2-Emissionen eingespart. Zugleich wolle die Bundesregierung für eine ...

