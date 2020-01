Gestern kam es zur Gegenreaktion an den Märkten. Trotzdem habe ich auch einen Verkauf gemacht: Die 15 Stück Marinomed hatte ich bei 102 (Kauf war in der Vorwoche bei 96,5) wieder gegeben. Durch das Placement bei 95 könnten weitere Verkäufer lauern. In dieser Marktphase ist auch ein schneller Gewinn nicht schlecht ...Marinomed Biotech ( Akt. Indikation: 100,00 /103,00, -0,49%) Gekauft habe ich 70 Stück vom UniCredit Bonus Zert OMV 28.12.2020 (DE000HZ4AZL7) zu 46,92 EUR uam Handelsplatz STUTTGART. Idee: Seitwärtsrendite auf OMV gesucht, Barriere bei 37,50, Chance auf 52.OMV ( Akt. Indikation: 46,22 /46,29, 0,23%) Orderflows wurden verschickt. Insgesamt liegt das Depot, auch dank des Anstiegs unseres wikifolios DE000LS9BHW2, ytd wieder im Plus. Und das ...

