Tagesausblick für 30.1.: DAX kaum verändert. Die Musik spielt in der zweiten Reihe und den Techs!

Die Entwicklungen an den Finanzmärkten waren heute vor allem geprägt von Befürchtungen rund um den Coronavirus und den Geschäftszahlen von Apple & Co. Im Gerangel der Bullen mit dem Bären gab es beim DAX heute keinen eindeutigen Sieger. Er schaffte es jedoch die Unterstützung bei 13.300 Punkten zu verteidigen. In der zweiten Reihe haben die Bullen mehrheitlich die Oberhand behalten. MDAX und SDAX verbesserten sich um 0,6 beziehungsweise 0,9 Prozent und schlossen damit nur wenige Punkte unter ihrem jeweiligen Allzeithoch. Heute Abend steht noch die Zinsentscheidung der Fed und nach Handelsschluss noch einige Geschäftszahlen an. Möglicherweise geben sie den Märkten morgen signifikante Impulse.

Am Rentenmarkt war es relativ ruhig. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen stabilisierte sich bei minus 0,38 Prozent. Wenig verändert präsentierten sich die Edelmetalle. Gold stagnierte bei 1.570 US-Dollar und Silber bei 17,45 US-Dollar. Am Ölmarkt zeigten sich die Investoren ebenfalls nicht euphorisch. Der Preis für ein Fass Brent Crude Oil verbesserte sich nur um 0,6 Prozent auf 59,85 US-Dollar. Der Euro/US-Dollar kippte derweil unter die Marke von 1,10 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Bei Adidas drückten die Sorgen um den Absatz in China auf die Notierungen. Klöckner profitierte von positiven Analystenkommentaren und verbesserte sich um mehr als acht Prozent. K+S hat das am Montag gerissene Gap geschlossen. Lufthansa meldete, dass Flüge nach China zunächst eingestellt werden. Nach dem Kurssturz der vergangenen Tage stiegen Anleger dennoch ein und trieben die Airline-Aktie heute an die DAX-Spitze. Siltronic schoss nach überraschend guten Zahlen über elf Prozent nach oben. Die Software AG wurde nach enttäuschenden Zahlen für 2019 abgestraft. Umstrukturierungen und ein schwaches Cloud-Geschäft haben belastet. In Höhe der 200-Tage-Durchschnittslinie fing sich das Papier zunächst wieder. RWE erreicht ein mehrjähriges Hoch und Vonovia gar ein Allzeithoch. VW (Vz.) zählte heute zu den großen DAX-Verlierern. Das Augenmerk ist nun auf die wichtige Unterstützung bei EUR 170 gerichtet. Wacker Chemie legte heute nach den starken Zahlen von gestern noch einmal nach und erreicht die Marke von EUR 66.

In den USA verbuchten in den ersten Handelsstunden die Aktien von Apple und General Electric nach guten Zahlen deutliche Aufschläge. Facebook und Microsoft sind im Vorfeld der Bekanntgabe der Geschäftszahlen fester. Boeing kann trotz desaströsen Zahlen über zwei Prozent zulegen.

Morgen melden Deutsche Bank und DWS Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. In den USA stehen die Zahlen von Amazon, Amgen, Coca Cola und Verizon und in Europa die Daten von Roche, Royal Dutch Shell und Unilever im Fokus.

Wichtige Termine

Deutschland - Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für Januar

Europa - Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbraucher-Vertrauen Euro-Zone, Januar

Großbritannien - Zinsentscheid der Bank of England und Protokoll der geldpolitischen Sitzung

USA - BIP Q4, erste Schätzung

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 25. Januar

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 13.370/13.430/13.500/13.640 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.000/13.100/13.200/13.300 Punkte

Der DAX pendelte heute in einer engen Range zwischen 13.300 und 13.360 Punkten. Neue Kaufimpulse kommen frühestens oberhalb von 13.370/13.430 Punkten. Gelingt es diese Zone zu überschreiten besteht die Chance auf eine Erholung bis 13.500/13.640 Punkte. Unterhalb von 13.300 Punkten muss jedoch mit einer neuen Konsolidierungswelle bis 13.100/13.200 Punkte gerechnet werden.

