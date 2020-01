Der Berliner Senat will den Mietendeckel beschließen. Daten des Vermittlungsportals ImmobilienScout24 zeigen: In Erwartung der Maßnahme könnte genau das Gegenteil von Mieterschutz erreicht werden.

Was passiert auf dem Berliner Immobilienmarkt, wenn der vom Senat geplante Mietendeckel in Kraft tritt? Ein Effekt ist wohl, dass Eigentümer zunehmend versuchen, ihre Wohnungen abzustoßen. Darauf deutet eine Analyse des Portals Immobilienscout24 hin. Das Unternehmen hat Anzeigen ausgewertet, die im vergangenen Jahr auf dem Portal veröffentlicht wurden. Das Ergebnis: Deutlich mehr Eigentumswohnungen werden zum Kauf angeboten - und zwar sowohl nicht vermietete (plus 40 Prozent) als auch vermietete Eigentumswohnungen (plus 25 Prozent). "Es sieht von den Daten her so aus, dass Eigentümer ihre Mietwohnungen zunehmend in Eigentumswohnungen umwandeln", sagt Thomas Schröter, Geschäftsführer von ImmobilienScout24.

Schröter geht davon aus, dass Eigentümer fürchten, mit dem Mietendeckel geplante Renditen nicht mehr erwirtschaften zu können. Schnäppchen gebe es deshalb aber keine: Die Preise für Eigentumswohnungen stiegen weiter. Auch Interessenten melden sich wohl weiter viele: Die Kontaktanfragen, die Menschen über die Plattform an Anbieter senden, hätten strukturell nicht abgenommen.

Werden mehr Miet- zu Eigentumswohnungen, verschärfen sich allerdings die Schwierigkeiten für Mieter, eine Wohnung zu finden. Zumal Schröter vermutet, dass, wer sich nun für eine Eigentumswohnung interessiert, in der Regel auch in dieser leben will - sie zu vermieten sei mit dem Mietendeckel schlicht weniger attraktiv. "Wenn das so ist, wird der gewünschte Effekt des Mietendeckels, der Mieterschutz, nicht erreicht", sagt er.

Der Plan

Seit fast einem Jahr sprechen die Berliner Regierungsfraktionen SPD, Linke und Grüne über einen Mietendeckel. Nun soll das Gesetz "zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur Mietenbegrenzung", wie sie es genannt haben, am Donnerstag beschlossen werden. Nachdem es veröffentlicht wird, wohl Mitte Februar oder Anfang März, sollen in Berlin dann zunächst die Mieten eingefroren werden. Als Stichtag gilt der 18. Juni 2019 - Vermieter dürfen keine höhere Miete als die an diesem Tag vereinbarte verlangen, und zwar zumindest bis Januar 2022. Dann wäre unter Umständen ein Inflationsausgleich möglich.

Das Gesetz sieht außerdem vor, dass Mieter Anspruch darauf haben können, dass ihre Miete abgesenkt wird - wenn sie feststellen, dass die Miete, die sie seit dem Stichtag bezahlen, mehr als 20 Prozent über den Werten einer vom Senat festgelegten Mietentabelle liegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...