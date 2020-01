Claus Weselsky, Chef der Lokführergewerkschaft GDL, hält die Ausbaupläne der Deutschen Bahn für zu ambitioniert - und fordert mehr Erste-Klasse-Abteile.

Claus Weselsky, 60, war viele Jahre selbst als Lokführer aktiv. Seit dem Jahr 2008 ist der gebürtige Dresdner Vorsitzender der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL). WirtschaftsWoche: Herr Weselsky, die Deutsche Bahn hat angesichts der gesunkenen Mehrwertsteuer die Preise im Fernverkehr um rund zehn Prozent gesenkt. Nun will sie fünf Millionen Fahrgäste mehr pro Jahr befördern. Schafft die Bahn das - so wie sie derzeit aufgestellt ist?

Claus Weselsky: Eher nicht. Es ist zwar grundsätzlich positiv, wenn ein Unternehmen mehr Kunden anlocken will. Bis auf Weiteres wird die Bahn - auch wegen des politischen Drucks - nur eine verhaltene Preispolitik machen können. Doch das Ziel von fünf Millionen mehr Kunden halte ich zumindest kurz- und mittelfristig für illusorisch. Die Bahn hat derzeit weder genug Züge noch genug Personal, um das zu schaffen.

Das lässt sich ja ändern.So einfach ist das nicht. Theoretisch könnte man Züge durch zusätzliche Wagen verlängern, dann gibt es aber an vielen Bahnhöfen Probleme, weil die Bahnsteige zu kurz sind. Sie können die Leute ja nicht im Niemandsland aussteigen lassen. Und so viele Wagen, die man irgendwo dranhängen könnte, hat die Bahn auch gar nicht, weil die Beschaffung sehr aufwändig und langwierig ist. Die Frage ist also: Wie können wir die Kapazitäten erweitern, ohne an bauliche, logistische und personelle Grenzen zu stoßen?

Und? Was schlagen Sie vor?Die Bahn sollte im Fernverkehr auf Doppelstockzüge setzen, so wie es sie zum Beispiel in Frankreich gibt. Ein doppelstöckiger ICE kann etwa ein Drittel mehr Fahrgäste transportieren - bei gleicher Zahl von Lokführern und Zugbegleitern. ...

