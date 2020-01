Im vierten Quartal gehen die Erträge der Deutschen Bank erneut zurück. Das Geldinstitut verzeichnet einen Jahresverlust von 5,7 Milliarden Euro. Trotzdem zeigt sich Vorstandschef Sewing zufrieden.

Der größte Konzernumbau in der Firmengeschichte hat bei der Deutschen Bank im vergangenen Jahr ein tiefes Loch in die Bilanz gerissen. Nach Steuern schrieb das Institut einen Verlust von 5,3 Milliarden Euro, wie sie am Donnerstag mitteilte. Unter dem Strich - also nach Abzug von Zinszahlungen für Nachranganleihen - stand sogar ein Minus von 5,7 Milliarden Euro. Es ist der fünfte Jahresverlust in Folge. Seit 2015 verlor das größte deutsche Geldhaus damit insgesamt 15 Milliarden Euro. Von 2010 bis 2014 hatte es noch zusammen gerechnet neun Milliarden Euro verdient.

"Wir haben einen hohen Verlust für 2019 bekanntgegeben - und trotzdem erleben Sie mich ...

