Europas wichtigste Aktienmärkte haben zur Wochenmitte an ihre Erholungstendenz vom Vortag angeknüpft. Dieses Mal stand nicht die Ausbreitung des Coronavirus im Vordergrund, sondern starke Zahlen des US-Technologiegiganten Apple brachten eine willkommene Abwechslung, von der sich die Investoren aus der Reserve locken liessen. Der EuroStoxx 50 konnte 0,5% befestigt schliessen, der französische CAC 40 gewann in gleichem Ausmaß dazu, der Dax in Deutschland hinkte mit einem Plus von 0,2% etwas hinterher und der Londoner FTSE schloss mit nur einem marginalen Aufschlag nahezu unverändert. Auch in der europäischen Branchenübersicht hielten sich die Schwankungen in Grenzen. Telekomaktien, die am Vortag noch gefragt waren, fielen nun um 0,3%, wobei die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...