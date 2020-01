Die Kritik an Verkehrsminister Scheuer reißt nicht ab. Heute setzt der Untersuchungsausschuss seine Arbeit zur gescheiterten Pkw-Maut fort. FDP-Verkehrspolitiker Oliver Luksic über Kritikpunkte und neue Vorwürfe.

WirtschaftsWoche: Herr Luksic, am Donnerstag sagen zwei Prüfer des Bundesrechnungshofs im Maut-Untersuchungsausschuss aus. Was ist über die Kritik des Rechnungshofs am Verkehrsministerium bereits bekannt?Oliver Luksic: Eine ganze Menge. Die Prüfer kritisieren, dass Bundesminister Andreas Scheuer und seine Beamten sowohl gegen das Vergabe-, als auch gegen das Haushaltrechts verstoßen haben. Hinzu kommt, dass die vertragliche vereinbarte Schadensersatzregelung absolut unüblich gewesen sei. So steht es in einem Bericht des Bundesrechnungshofs vom 18. November. Wir als FDP-Fraktion haben diese Punkte auch immer kritisch gesehen.

Der Reihe nach: Worum konkret geht es bei den Vorwürfen um die rechtmäßige Vergabe des Maut-Betriebs?Am Ende des Vergabeverfahrens gab es nur noch einen Bieter, ein Konsortium des Ticketverkäufers Eventim und des österreichischen Mautspezialisten Kapsch. Deren finales Angebot war mit drei Milliarden Euro eine Milliarde zu teuer für den Bund. Der Bundestag hatte nur zwei Milliarden Euro für die Maut bewilligt. Also hat man nachverhandelt, ...

