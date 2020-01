Die A1 Telekom Austria Group will für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 0,23 Euro pro Aktie vorschlagen. Bisher wurde eine Dividende in Höhe von 0,21 Euro je Aktie in Aussicht gestellt. Die Entscheidung basiere auf der verbesserten operativen und wirtschaftlichen Entwicklung der A1 Telekom Austria Group, wie es heißt.

Den vollständigen Artikel lesen ...