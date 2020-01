Am Freitag verlässt Großbritannien die EU, viele Fragen sind noch immer offen. Wie wirbt man in den Brexit-Wirren als Wirtschaftsstandort um Firmen? Ein Gespräch mit dem Chef der Investmentagentur der Stadt London.

Allen Simpson ist der Geschäftsführer von London and Partners, der offiziellen Investmentagentur der Stadt London.WirtschaftsWoche: Am Freitag tritt Großbritannien aus der EU aus. Wie reagieren Sie darauf?Allen Simpson: Wir haben eine Beratungs-Hotline eingerichtet und helfen britischen internationalen Firmen dabei, wenn sie Fragen bezüglich des Brexit haben.

Und wird dieser Service auch genutzt?Oh ja. Viele Firmen wenden sich an uns mit Fragen hinsichtlich der Kontinuität. Wir bekommen viele Anfragen aus dem Tourismussektor. Da geht es oft um Visaregelungen und ob es Veränderungen bei den Passkontrollen geben wird. Und die Antwort auf beides lautet: Nein, das bleibt zunächst genau so, wie es ist. Der Übergang am 31. Januar wird recht reibungslos sein, denn dann gehen wir ja direkt in die Übergangszeit, die bis Ende des Jahres andauern soll.

Danach könnten sich die Dinge aber ändern. Wie bereiten sich die Unternehmen in London darauf vor?Sie tun das, indem sie die notwendigen Änderungen vornehmen, damit sie auch in Zukunft grenzüberschreitend Handel treiben können. Wir sehen es nur relativ selten, dass sich Firmen dafür entscheiden, den Standort zu wechseln. Viele Firmen nehmen rechtliche und operative Veränderungen vor. Und darum drehen sich auch die meisten Fragen, die wir bekommen: Es geht darum, wie man in dem neuen Umfeld operiert.

Kommen denn derzeit auch viele neue Firmen in die Stadt?Ja, da beobachten wir einen nennenswerten Anstieg. Wir können mit Sicherheit sagen, dass potentielle Investoren positiv auf die zunehmende Sicherheit reagieren. Aus Deutschland haben wir derzeit mehr interessierte Unternehmen als im vergangenen Jahr. Und auch der FTSE 100-Kurs ist um vier Prozentpunkte angestiegen seit den Parlamentswahlen vor anderthalb Monaten. Das zeigt uns, dass ausländische Investoren britische Unternehmen als gute Investitionsziele betrachten.Gab es die Flucht aus dem Finanzsektor, die man befürchtet hat?Große und kleine Finanzunternehmen waren offensichtlich in der Lage, Veränderungen vorzunehmen, die es ihnen ermöglichen, in London zu bleiben. Viele große internationale Banken haben Niederlassungen in der EU eröffnet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...