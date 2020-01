Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Wien (pts014/30.01.2020/10:20) - In Werbung werden weltweit tagtäglich Unsummen an Budget gesteckt. Nicht nur von großen Konzernen, sondern auch und vor allem von Kleinunternehmern, KMUs, Freiberuflern und Einzelunternehmern rund um den Globus. Wie diese ihr hart verdientes Geld sinnvoll in Marketing und Werbung investiert sollten, zeigt der Werbetherapeut als erfahrener Low-Budget-Spezialist, Coach, Buchautor und Seminarleiter in diesem humorvollen, aber durchaus ernstgemeinten Kalender. Oder besser gesagt, er zeigt genau das Gegenteil. Nämlich die 12 größten Todsünden im Marketing. Der virtuelle Marketing-Todsünden-Kalender 2020 kann gratis und kostenlos downgeloadet und ausgedruckt werden: https://www.werbetherapeut.com/gratis-download/



Werbetherapie ist Coaching und Beratung vor Ort, direkt im Unternehmen in D-A-CH



Gerade Klein- und Mittelunternehmer brauchen mit jedem Werbeeinsatz konkret nachvollziehbare Ergebnisse. Egal, ob Steigerung der Bekanntheit, mehr Besucher im Geschäft, auf der Homepage oder schlussendlich mehr Kunden und mehr Umsatz. Für den Werbetherapeuten gibt es bestimmte Werbemittel, Medien und Online-Tools, die geradezu prädestiniert für Startups und kleine Unternehmen sind: "Gerade online kann man heute viel erreichen. Auch als Einzelunternehmer oder Ladenbesitzer. Was es braucht, ist immer ein Funken Kreativität und die entsprechende Kontinuität. Dann kann auch mini Werbebudget maxi Erfolg bringen", so Werbetherapeut Alois Gmeiner.



Neben dem Gratis-Download, in dem es neben dem Marketing-Todsünden-Kalender, auch den PR-Todsünden Kalender 2020 und viele weitere E-Books, Hörbücher und Videos zum Thema Guerilla-Marketing und Low-Budget-Marketing zu finden gibt.



Marketing-Todsünden-Kalender 2020 und PR-Todsünden-Kalender 2020: https://www.werbetherapeut.com/gratis-download/



(Ende)



Aussender: Der Werbetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 1 33 20 234 E-Mail: werbetherapeut@chello.at Website: www.werbetherapeut.com



Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200130014



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH http://www.pressetext.com - Die inhaltliche Verantwortung für redaktionelle Meldungen (pte) liegt bei pressetext, für Pressemitteilungen (pts) beim jeweiligen Aussender. Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Redaktionsservice unter info@pressetext.com oder Tel. +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 30, 2020 04:20 ET (09:20 GMT)