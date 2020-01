Im Schlüsselmarkt Hongkong läuft es für Swatch nach wie vor nicht rund. Wie andere Luxusgüterfirmen leidet der Uhrenhersteller unter den Massenprotesten.

Der Uhrenhersteller Swatch sieht keine baldige Kehrtwende im gebeutelten Schlüsselmarkt Hongkong. "Die Konzernleitung erwartet für 2020 ein gesundes Wachstum in allen Märkten in Lokalwährungen mit Ausnahme von Hongkong", teilte der Hersteller von Uhren der Marken Omega, Tissot oder Glashütte am Donnerstag mit.

Wie andere Luxusgüterfirmen leidet auch Swatch unter den anhaltenden Massenprotesten gegen die pro-chinesische Regierung in der Sonderverwaltungszone. Analysten zufolge dürfte das sich ausbreitende Coronavirus dem Geschäft einen weiteren Dämpfer versetzen. Die Swatch-Aktien sackten an der Börse ab und zogen den ganzen Sektor ...

