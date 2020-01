Der Kohleausstieg ist beschlossene Sache. Uniper will seine Kraftwerke sogar schon bis 2025 abschalten. Nur ein Standort soll dann noch weiterlaufen.

Der Energiekonzern Uniper will Insidern zufolge bis Ende 2025 alle seine Kohlekraftwerke in Deutschland mit Ausnahme der vor der Inbetriebnahme stehenden Anlage Datteln 4 stilllegen. Der von Umweltschützern ins Visier genommene Versorger strebe in mehreren Schritten eine Abschaltung seiner Blöcke an, sagten am Donnerstag zwei mit dem Vorhaben vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Uniper wolle seinen Kohlendioxid-Ausstoß bis 2025 nochmal um bis zu 40 Prozent senken. Das Unternehmen wollte die Reuters-Informationen nicht kommentieren.

Der Konzern hatte am Mittwoch angekündigt, den von der Bundesregierung beschlossenen Kohleausstieg zu prüfen und sich bald im Detail dazu zu äußern. Den Insidern zufolge will der Konzern drei Steinkohle-Kraftwerksblöcke in Gelsenkirchen Scholven sowie das ...

