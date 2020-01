Fast drei Jahre nach dem Referendum ist noch immer nicht sicher, wie es weitergeht. Die Brexit-Debatte scheint immer chaotischer und unüberschaubarer zu werden. Die wichtigsten Ereignisse finden Sie hier im Überblick.

Die Briten haben im Rahmen eines Referendums am 23. Juni 2016 mit einer knappen Mehrheit für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt. Seitdem beherrscht der Brexit den öffentlichen Diskurs in Großbritannien und dem Rest Europas. Vor allem über die Rahmenbedingungen für das Ausscheiden und die künftigen Beziehungen zur EU wird gestritten.

Für viele Unternehmen in Europa bedeutet die Unklarheit um den Austritt Großbritanniens eine große Unsicherheit und erschwert eine langfristige Planung. Auch Reisende oder Briten, die in anderen europäischen Ländern leben, leiden unter der Ungewissheit.

Der nicht enden wollende Streit um den Brexit-Kurs lässt viele Beobachter verwirrt und unzufrieden zurück. Wir haben die bedeutendsten Ereignisse auf einen Blick für Sie zusammengefasst.

29. Januar 2020: Das EU-Parlament stimmt über den Brexit ab

Am Mittwoch haben die Abgeordneten in Brüssel für das Austrittsabkommen der Briten gestimmt und somit den Weg für den Brexit frei gemacht. Bei der Abstimmung votierten 621 Abgeordnete für den Austrittsvertrage, 49 Abgeordnete waren dagegen und 13 enthielten sich. Vor dem britischen EU-Austritt am 31. Januar um Mitternacht (MEZ) müssen auch die verbleibenden 27 EU-Staaten dem Vertrag zustimmen.

Der wichtigste Punkt im Vertrag ist eine geplante Übergangsfrist bis zum Jahresende, in der sich im Alltag fast nichts ändert. Großbritannien bleibt in dieser Zeit weiterhin im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Auch beim Reisen und im Warenverkehr bleibt alles wie gehabt. In der elfmonatigen Frist soll geklärt werden, wie es ab 2021 weitergeht. Das sind die aktuellsten News zum Brexit.

22. Januar 2020: Der Brexit kann kommen

Ein Abkommen über den Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union hat das britische Parlament passiert, nachdem vom Oberhaus einen Tag zuvor vorgenommene Änderungen vom Unterhaus rückgängig gemacht wurden. Jetzt muss nur noch die Queen das Gesetz unterzeichnen. Das EU-Parlament muss dem Scheidungsdeal auch noch zustimmen. Eine Abstimmung wird am 29. Januar 2020 erwartet, denn bereits zwei Tage später, am 31. Januar, soll Großbritannien die EU verlassen. Das sind die aktuellen News zum Brexit.

12. Dezember 2019: Neuwahlen des britischen Parlaments

Am Donnerstag haben die Briten das Parlament neu gewählt. Premierminister Boris Johnson erringt bei den Wahlen die absolute Mehrheit im britischen Unterhaus. Johnson verkündete, dass seine Regierung "ein machtvolles Mandat erhalten [habe], den Brexit durchzuziehen." Als Termin für den Brexit ist der 31. Januar vorgesehen.

29. Oktober 2019: Abgeordnete stimmen für Neuwahlen

Die Londoner Abgeordneten sprechen sich mit 438 zu 20 Stimmen dafür aus, die eigentlich für das Jahr 2022 geplanten Wahlen vorzuziehen. Das neue britische Parlament soll somit bereits am 12. Dezember 2019 gewählt werden. Der Brexit-Deal, der zwischen der EU und Boris Johnson vereinbart wurde, scheint vorerst vom Tisch zu sein.

28. Oktober 2019: Brexit-Aufschub bis zum 31. Januar 2020

Die verbleibenden EU-Staaten haben sich für einen weiteren Brexit-Aufschub entschieden. Nachdem Frankreich sich eigentlich gegen einen Aufschub ausgesprochen hat, votiert der französische Staatspräsiden Emmanuel Macron doch noch für einen Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union bis spätestens Ende Januar.

22. Oktober 2019: Befürwortung des Brexit-Gesetzes

Am Dienstag stimmte ein Mehrheit der Parlamentarier für den Brexit-Gesetzentwurf der Regierung. Britischer Premier Boris Johnson muss jedoch eine weitere Niederlage einstecken: In der zweiten Abstimmung wurde nur knapp gegen sein Zeitplan für den EU-Austritt gestimmt. Großbritanniens EU-Austritt erfolgt somit nicht schon am 31. Oktober 2019. Die wichtigste Frage ist nun, ob die Europäische Union einer Fristverlängerung zustimmt oder nicht.

21. Oktober 2019: Abstimmung über den Brexit-Deal wird abgelehnt

John Bercow, der britische Politiker der Konservativen Partei und Untersprecher, lehnte eine erneute Abstimmung über den Brexit-Vertrag ab. Grund für diese Ablehnung sei die unveränderten Umstände. Bercow schlägt, anstelle einer Abstimmung, die Verschiebung des Ratifizierungsgesetzes vor.

19. Oktober 2019: Großbritanniens EU-Austritt wird ein weiteres Mal verschoben

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson hatte gehofft, dass er einen triumphalen Sieg einfahren kann. In einer Sondersitzung des Unterhauses am Samstag sollten die Abgeordneten über den Brexit-Deal abstimmen. Statt eines Sieges, bescherten ihm die Abgeordneten eine blamable Niederlage: Sie stimmten mit einer Mehrheit von 16 Abgeordneten für einen Änderungsantrag des ehemaligen konservativen Abgeordneten Oliver Letwin, der heute als unabhängiger Abgeordneter im Parlament sitzt. Letwin ist einer der 21 Tory-Parlamentarier, die Johnson Anfang September aus der konservativen Fraktion geworfen hat, weil sie gegen die Regierung gestimmt haben. Oliver Letwins Änderungsantrag besagt, dass das Unterhaus seine Zustimmung zu Johnsons Brexit-Deal zurückhält, solange nicht die begleitenden Gesetze verabschiedet wurden, die notwendig sind, um dem Brexit einen rechtlichen Rahmen zu geben.

Die Regierung zog daraufhin die Abstimmung über das Brexit-Abkommen zurück und Premier Boris Johnson war rechtlich dazu gezwungen, die EU bis zum Samstagabend um eine Verschiebung des Brexit-Termins am 31. Oktober bis Ende Januar 2020 zu bitten. Dieser Aufforderung kam Johnson nicht nach, sondern wies Diplomaten an, einen nicht unterschriebenen Brief mit einem Antrag auf eine Verschiebung des Brexit-Termins an die EU zu schicken.

17. Oktober 2019: Brexit-Verhandlungen in Brüssel

Unmittelbar vor dem EU-Gipfel haben Großbritannien und die Europäische Union eine Einigung im Brexit-Streit verkündet. Offenbar hat der Chefunterhändler der EU, Michael Barnier, sein Ziel erreicht: Die Chancen steigen, dass ein Austrittsabkommen zustande kommt und der britische EU-Austritt geregelt vollzogen werden kann. Michael Barnier und sein britischer Amtskollege Stephen Barclay haben es geschafft, sich auf eine Regelung für die künftige irische EU-Außengrenze zu einigen. Diese Regelung besagt, dass Irland im EU-Zollgebiet und im europäischen Binnenmarkt bleibt, bis es zu einem Freihandelsvertrag zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Königreich kommt. Der EU-Chefunterhändler appelliert an das britische Unterhaus, Verantwortung zu zeigen und das Brexit-Abkommen anzunehmen.

Der Brexit-Streit scheint gelöst zu sein. Ein Problem gibt es jedoch noch: Der britische Premier Boris Johnson kann nicht mit Sicherheit davon ausgehen, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...