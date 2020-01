Kaum eine Aktie hat zuletzt einen solchen Höhenflug erlebt. Nach den Quartalszahlen vom Vortag gab es einen weiteren Kurssprung. Was trauen Experten dem Tesla-Papier noch zu?

Die Szene hat Symbolwert. Begleitet von Standing Ovations legte Tesla-Boss Elon Musk Anfang Januar in Schanghai zu den Klängen des Nummer-eins-Hits "More than you know" eine unerwartete Tanzeinlage aufs Parkett. Unter dem Gejohle des aufgekratzten Publikums hopste er ungelenk und grinsend über die Bühne, warf das Mikrofon und sein Sakko ab und ließ sich und Tesla für die ersten Model-3-Auslieferungen aus der Gigafactory des Unternehmens in China feiern.

Die gute Laune von Musk kommt nicht von ungefähr. In der Nacht zum Donnerstag berichtete Musk von einem vierten Quartal 2019, das alle Überwartungen übertraf. Der Umsatz im vierten Quartal lag mit 7,36 Milliarden Dollar weit über den Erwartungen und dem Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis pro Aktie lag mit 2,14 Dollar über den erwarteten 1,74 Dollar.

Die Auslieferungen im neuen chinesischen Werk kommen schneller auf Touren als erhofft, die Produktion des kommenden Modells Z soll noch 2021 starten. Die Fahrzeugproduktion im laufenden Jahr werde "locker" die Marke von 500.000 überschreiten, versprach Musk. Die Börse reagierte darauf mit einem nachbörslichen euphorischen Kurssprung von bis zu sieben Prozent auf bis zu 620 Dollar.

Was für ein Kontrast: Im vergangenen Sommer wurde noch laut spekuliert, ob es Tesla in einem Jahr noch geben werde. Der renommierte New Yorker Professor Scott Galloway schockte die Fans des Autobauers mit der Ansage, dass der Elektroauto-Pionier vor dem vorzeitigen Ende stehe. Doch diese Sorgen sind zerstoben. Inzwischen hat Teslas Börsenbewertung in den USA die des wesentlich größeren Herstellers VW übertroffen.

Tesla steht nunmehr mit deutlich mehr als 100 Milliarden Dollar Börsenwert unangefochten auf Platz zwei der wertvollsten Autohersteller, übertroffen nur noch von Toyota mit über 200 Milliarden Dollar. Andere große alte Namen der Branche wie GM, Ford, Daimler oder BMW hat Tesla schon länger hinter sich gelassen.

Doch der rasante Aufstieg wirft auch Fragen auf. Tesla hatte bisher den fulminanten Kursanstieg vor allem unerwartet guten Zahlen im dritten Quartal zu verdanken. Die Ralley startete richtig, nachdem Tesla im dritten Quartal einen Gewinn von 143 Millionen Dollar verkündete.

Doch während Volkswagen 2019 knapp elf Millionen Autos weltweit verkaufte, waren es bei Tesla lediglich 367.500. VW ist bis heute mit Marken wie Porsche, VW, Scania, Bugatti und Audi der größte Hersteller der Welt. Dennoch billigt die Börse dem US-Autobauer einen vergleichsweise höheren Börsenwert zu.

Viele Anleger fragen sich inzwischen, ob dieser hohe Börsenwert wirklich gerechtfertigt ist. Nicht jeder ist davon völlig überzeugt. Erste Analysten wie Adam Jonas von Morgan Stanley raten indirekt zum Verkauf der Aktie. Jonas stufte Tesla von "marktgewichten" auf "untergewichten" herab, rät also dazu, eher einen Teil der Positionen abzubauen.

Fundamental hat sich nicht viel geändert

Tatsächlich wirkt der Kursanstieg fast unheimlich und schreit geradezu nach Gewinnmitnahmen. Immerhin konnten Tesla-Anleger in nur drei Monaten ein Plus von über 100 Prozent erzielen. Gleichzeitig haben sich in diesem Zeitraum die Fundamentaldaten nicht in dem Maße verändert, dass sie einen Anstieg auf über 100 Milliarden Dollar rechtfertigen könnten. Sehr viel Wachstum hat die Börse also bereits vorweggenommen. "Die automobile Weltherrschaft, so könnte man auch sagen, ist bei der Firma von Elektro-Pionier Elon Musk schon heute eingepreist", unkte vor wenigen Tagen das "Manager Magazin".

Doch es gibt auch Optimisten, die durchaus Potenzial für noch höhere Kurse sehen. "Unserer Meinung nach liegt das neue langfristige Bullenszenario bei 900 Dollar, wobei Teslas Fähigkeit, die Produktion und Nachfrage in der Schlüsselregion China im Laufe von 2020/21 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...