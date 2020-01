Die Analysten der Baader Bank heben das Kursziel für die S Immo-Aktie leicht, von 24,5 auf nunmehr 25,0 Euro an und bestätigen das Add-Rating. Die jüngste Kapitalerhöhung würde die finanzielle Flexibilität des Unternehmens erhöhen und in den kommenden Monaten hinsichtlich Wachstumsstrategie zu einem positiven Nachrichtenfluss führen, so die Analysten.

