Victoria, Seychellen (ots/PRNewswire) - PrimeXBT (https://primexbt.com/?utm_source=pr-new), eine auf Bitcoin basierende Margin-Trading-Plattform, die bis zu 1000fache Leverage auf Devisen, Aktienindizes, Rohstoffe und Krypto-Währungen bietet, hat eine Fülle neuer Instrumente angekündigt, die jetzt für Trading verfügbar sind.Neue Devisenwährungen und Trading-PaareNeuseeland-Dollar (NZD)- NZD/CAD- NZD/CHF- NZD/JPY- NZD/SGD- NZD/USD- AUD/NZD- EUR/NZD Singapur-Dollar (SGD)- USD/SGD- EUR/SGD- GBP/SGD Russischer Rubel (RUB)- USD/RUB Türkische Lira (TRY)- USD/TRY Neue Trading-Paare für bestehende Währungen- CAD/CHF- CAD/JPY- CHF/JPY Neue Aktienindizes- Europe 50 (EUR50)- France 40 (FRANCE)- Spain 35 (SPAIN)- Wall Street 30 (DOWJ) Neue Trading-Instrumente bieten Tradern mehr GewinnmöglichkeitenNeue Instrumente bieten Tradern größtmögliche Gelegenheit zur Gewinn- und Portfoliodiversifizierung.Ein Sprecher von PrimeXBT meint dazu: "Unser Ziel ist es, den Nutzern so viele Trading-Instrumente wie nur möglich anzubieten. Wir werden die Produktlinie in 2020 weiter ausbauen, indem wir neue Tools, Funktionen und noch mehr Trading-Instrumente hinzufügen und PrimeXBT somit zu einer All-in-One-Lösung für den modernen Trader machen."Reduzierte Mindestpositionsgröße für alle Trading-InstrumenteAbgesehen von den neuen Instrumenten, die jetzt auf der Trading-Plattform verfügbar sind, hat PrimeXBT die Mindestpositionsgröße für alle auf der Plattform aufgeführten Instrumente reduziert.Dadurch haben Trader mit einem geringen Startkapital leichteren Zugang zu Märkten, die sie zuvor nicht erreichen konnten. Vor der Änderung lag die Mindesthandelsgröße für einen Brent-Ölvertrag bei 100 Barrel. Nach der Aktualisierung können Nutzer jetzt Positionen bereits ab 1 Barrel eröffnen, wodurch die Einstiegsvoraussetzung von ca. 8.000 USD auf 80 USD gesenkt wurde.In Kombination mit wettbewerbsfähigen Handelskommissionen und einem kürzlich eingeführten progressiven Rabattsystem für noch niedrigere Trading-Gebühren mit bis zu 50 % Rabatt macht PrimeXBT den Handel einfach und zugänglich, selbst mit wenig Startkapital.Informationen zu PrimeXBTPrimeXBT ist ein 2018 gegründetes Fintech-Unternehmen, das eine Kryptowährungs-, FX-, Index- und Rohstoff-Trading-Infrastruktur mit bis zu 1000facher Leverage für Long- und Short-Positionen sowie aggregierte Liquidität von mehreren Liquiditätsanbietern bereitstellt. Das Unternehmen bietet Zugriff auf Echtzeit-Marktdaten und eine breite Palette von Trading-Analysetools bei gleichzeitiger Gewährleistung von Sicherheit, Liquidität und einer effizienten Handelsumgebung für jedermann.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://primexbt.com (https://primexbt.com/).Folgen Sie PrimeXBT auf Facebook (https://www.facebook.com/primexbt) und Twitter (https://twitter.com/PrimeXbt?ref_src=twsrc%255Egoogle%257Ctwcamp%255Eserp%257Ctwgr%255Eauthor).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1083201/PrimeXBT_Logo.jpgPressekontakt:Alice Goldman+79262686929alice@primexbt.comOriginal-Content von: PrimeXBT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140941/4506984