Zwei Orderflows gab es seit dem letzten gabb, beide zum wikifolio DE000LS9BHW2. Wir nehmen bei Wienerberger knapp 7 Prozent Gewinn in wenigen Tagen mit und verkaufen bei 26,36.Wienerberger ( Akt. Indikation: 26,44 /26,54, -0,86%) Palfinger stocken wir bei 27,25 wieder auf.Palfinger ( Akt. Indikation: 27,15 /27,25, 0,93%) Das Depot ist aktuell wieder leicht ins Minus gerutscht, aber das passt schon. Eventuell kommen heute noch weitere neue Positionen dazu. Bezeichnung Kaufkurs Aktueller Kurs Schlusskurs seit Kauf Kurswert ISIN Wert vom Differenz Differenz Menge DO + CO. AKT. O.N.AT0000818802 85,900 EUR 1.030,80 EUR 89,700 EUR 30.01.20 11:27NT -7,20 EUR-0,66 % 45,60 EUR 4,42 % 1.076,40 EUR12,000 STK EVN STAMMAKT. O.N.AT0000741053 17,500 EUR 1.032,50 EUR ...

