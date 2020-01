Die jährliche Grippe verursacht in Deutschland volkswirtschaftliche Schäden in Milliardenhöhe. Kann man aus dem Umgang mit dem Coronavirus Lehren ziehen? Fragen an den Bielefelder Gesundheitsökonom Wolfgang Greiner.

Wolfgang Greiner (Jahrgang 1965) leitet seit 2005 den Lehrstuhl für Gesundheitsökonomie und Gesundheitsmanagement der Uni Bielefeld. Er ist eines von sieben Mitgliedern im Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und berät das Bundesamt für Soziale Sicherung bei der Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs.

Herr Greiner, welchen volkswirtschaftlichen Schaden richtet die herkömmliche Grippe jedes Jahr in Deutschland an?Volkswirtschaftlich betrachtet fallen bei der Grippe vor allem die Produktivitätsausfälle ins Gewicht, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zeitweise wegen der Erkrankung nicht zur Arbeit erscheinen können. Die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage schwankt dabei von Saison zu Saison sehr mit der Heftigkeit der jeweiligen Grippeviren. Für die Saison 2014/15 wurde ein Wert von etwa drei Milliarden Euro als volkswirtschaftlicher Schaden durch Arbeitsausfall wegen Grippe für Deutschland berechnet. Hinzu kommen Kosten, die bei den Krankenversicherungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...