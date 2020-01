Nasdaq-100 - Erholungssequenz nach schwachem Wochenstart

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Nasdaq-100 Index vollzog am vergangenen Freitag ein massives bärisches Reversal. Der nachzogene Stopp bei 9.145 Punkten wurde schnell und noch am selben Tag ausgelöst, es bildete sich eine klassische Zwei-Kerzen-Umkehrformation im Tageschart aus, die am Montag zu einem massiven Downgap führte. Im Zuge dessen unterschritt der Index eine Aufwärtstrendvariante seit Dezember 2019 und arbeitete die Abwärtsziele bei 9.080 und 8.950 Punkten ab.

Seit Montag läuft eine Erholung, die den Index wieder zurück in den Bereich der ehemaligen Aufwärtstrendlinie gebracht hat. Zudem wurde die gerissene Kurslücke im Chart geschlossen. Solange das Hoch bei 9.272 Punkten nun nicht mehr überschritten wird, ist der Nasdaq-100 Index reif für eine zweite Abwärtswelle, welche Kursabgaben bis auf 8.872 Punkte nach sich ziehen dürfte. Wenngleich sich die Fallhöhe zum EMA50 nun verringert hat, ist das Risiko in Richtung Unterseite weiterhin sehr hoch.

Trader finden derzeit also ein exzellentes Chance-Risiko-Verhältnis vor, um beispielsweise bestehende Aktienpositionen auf der Long-Seite mit Derivaten im Index auf der Short-Seite abzusichern. Im Vergleich zu den anderen beiden großen US-Indizes bildet der Nasdaq-100 bislang aber den stärksten Eindruck. Ebenfalls ist der Index anfällig für große Gaps im Zuge der Quartalsberichtssaison. Daher sollte man die Einsätze in der aktuellen Phase weiterhin klein halten.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 15.11.2019 - 29.01.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2015 - 29.01.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Der Beitrag Nasdaq-100 - Erholungssequenz nach schwachem Wochenstart erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).