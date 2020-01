Es ist richtig, dass Banken und Versicherer digitale Plattformen aufbauen. Doch es braucht deutlich mehr, wenn die Institute nicht abgehängt werden wollen.

"Wir sind kein natürlicher Eigentümer einer Bank. Das ist hoffentlich klar geworden in der letzten Dekade", räumte Allianz-Boss Oliver Bäte im Frühjahr 2019 ein. "Man muss immer wissen, was man kann und was nicht." Der Satz war auch eine Anspielung auf die desaströse Übernahme der Dresdner Bank, unter die der Dax-Konzern 2008 einen Schlussstrich zog.

Dennoch bläst Europas größter Versicherungskonzern mit seinem Start-up Iconic Finance nun unübersehbar zum digitalen Angriff auf Banken und Fintechs. Auch die Onlinebank N26 weiß im Kampf mit den traditionellen Geldhäusern die Münchener auf ihrer Seite, die sich 2018 über ihre Investmenttochter an der Digitalbank beteiligten.

Wird Bäte also wortbrüchig? Kaum etwas spricht dafür. Niemand in München träumt von einem Allfinanzkonzern klassischer Prägung. Die Übernahme einer kompletten Bank mit Filialnetz dürfte das Allianz-Management kaum elektrisieren. Dennoch ist es klug, dass Europas größter Versicherer - ebenso wie viele Banken - seine digitalen Möglichkeiten neu überdenkt und dabei auch mit neuen Geschäftsfeldern experimentiert. Denn immer mehr zeichnet sich ab, dass der digitale Umbruch auch in der traditionsbewussten und teilweise vergleichsweise langsamen Versicherungsbranche viel verändern wird.

Schon 2025 könnten digitale Plattformen für rund 30 Prozent der weltweiten Umsätze verantwortlich sein, schätzen Experten. Dringlicher denn je stellt sich deshalb für Topmanager der deutschen Banken und Versicherer die Frage, welchen Platz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...