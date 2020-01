Das Aktionärstreffen von Thyssenkrupp wird zum Spießrutenlauf für die neue Chefin des angeschlagenen Konzerns. Aktionäre fordern eine Dividende und Investoren raten Martina Merz vom Komplettverkauf der Aufzugssparte ab.

Selten hat eine neue Chefin so viel Lob von allen Seiten erhalten wie Martina Merz als sie im Oktober vergangenen Jahres vom Aufsichtsrat an die Spitze des Vorstands von Thyssenkrupp rückte. Merz habe das Zeug, Thyssenkrupp zu retten, hieß es von allen Seiten. Lobende Worte für die Top-Managerin kamen von der Gewerkschaft IG-Metall wie von der Krupp-Stiftung. Selbst von den sonst so kritischen US-Hedgefonds Elliott und Harris Associates, die beide Anteile am Konzern halten, kam kein kritisches Wort zum erneuten Personalwechsel an der Führungsspitze des angeschlagenen Essener Industriekonzerns.

Doch inzwischen, nach gut drei Monaten an der Spitze von Thyssenkrupp, werden Anleger und Investoren ungeduldig mit Merz. Den Verkauf oder Börsengang der Aufzugssparte des Konzerns hatte schon ihr Vorgänger Guido Kerkhoff vorbereitet. Eine Entscheidung hat auch Merz noch nicht getroffen. Auf dem Anlegertreffen muss sich die 57-Jährige auf harte Kritik gefasst machen, weil auch sie immer noch keinen Sanierungsplan für den angeschlagenen Industriekonzern vorlegen kann.

Der Unmut der Aktionäre über die miserable Lage des Konzerns ist groß. Nach dem Nettoverlust von 260 Millionen Euro im vergangenen Geschäftsjahr ist die Dividende gestrichen. Mau war sie eh schon mit 15 Cent je Aktie in den vergangenen Jahren. Insgesamt hat Thyssenkrupp das vergangene Geschäftsjahr mit Finanzschulden in Höhe von 7,4 Milliarden Euro abgeschlossen. Dazu drücken Pensionsverpflichtungen von fast neun Milliarden Euro auf die Bilanz.

Schonungslos hatte Merz auf der Bilanzpressekonferenz im November vergangenen Jahres die Lage des Konzerns analysiert. Der aus dem Leitindex Dax geflogene Konzern werde auch in diesem Geschäftsjahr 2019/2020 keinen Gewinn einfahren, kündigte sie schon an. ...

