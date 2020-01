Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Jena (pts030/30.01.2020/17:30) - Das Vertrauensverhältnis zwischen Rechtsanwalt und Mandant basiert auf absoluter Verschwiegenheit. Sensible Informationen müssen unter allen Umständen vor fremden Blicken oder gar Zugriffen geschützt werden. Dies trifft insbesondere auf Juristen zu, die sich - wie die Kanzlei Schneiders & Behrendt aus Bochum - auf Patent- und Markenrecht spezialisiert haben. Die Sicherheitslösungen von ESET gewährleisten kompromisslosen Schutz und die Einhaltung der hohen Datenschutzstandards.



Die Aufgabenstellung: Wirksamer Schutz vor SPAM und Phishing Das Anwaltsgeheimnis muss aktiv und passiv jederzeit gewährleistet werden. Dies gilt insbesondere für die digitale Post: "Täglich erreichen uns ca. 4.500 E-Mails, die wir gründlich überprüfen müssen. Darunter befinden sich viele gut gemachte Phishing-Versuche oder täuschend echt aussehende digitale Post mit unklaren Anhängen", weiß Marius Sichelschmidt von Schneiders & Behrendt. Denn Malware und gezielte Hackerangriffe per E-Mail gehören zum Alltag, die vor allem hochspezialisierte Juristen betreffen.



Die Lösung: ESET Secure Business Deshalb suchten die Kanzlei und das betreuende Systemhaus Otten + Freckmann GmbH aus Bochum nach einer vertrauensvollen "Dual-Vendor-Lösung". Die Idee: Der vorhandene Hardware-Spam-Filter soll um eine softwarebasierte Lösung erweitert werden. Diese soll unerwünschte Post beseitigen, gleichzeitig alle E-Mails inklusive Anhang auf Gefahren überprüfen und im schlimmsten Falle umgehend eliminieren.



"Die mehrschichtige Spam-Abwehr funktioniert einwandfrei. Durch den Einsatz von ESET Mail Security und ESET Dynamic Threat Defense sank das Aufkommen ungewollter Nachrichten und False Positives auf nahezu null. So haben wir uns das gewünscht", bilanziert Herr Sichelschmidt.



Über die Rechtsanwaltskanzlei Schneiders & Behrendt Seit über 30 Jahren zählt Schneiders & Behrendt zu den Experten für Marken- und Patentrecht, Wettbewerbsrecht, Design- und Urheberrecht und alle anderen Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes sowie für rechtliche Fragen mit technischem Bezug. Die Sozietät wird als TOP-Wirtschaftskanzlei im Bereich Marken und Geschmacksmuster in der Kanzleienliste des Nachrichtenmagazins FOCUS geführt.



Wie ESET in die IT-Sicherheitsstrategie der Kanzlei integriert ist und welche Vorteile dadurch entstanden sind, lesen Sie im vollständigen Anwenderbericht: https://www.eset.com/de/business/casestudies



