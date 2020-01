Flugabsagen, Preisverfall und Gewinnwarnungen: Die Virusepidemie trifft die Flugbranche offenbar härter als andere. Doch die Erfahrung aus früheren Pandemien zeigt: das Airlinegeschäft erholt sich schnell.

Streikdrohungen, schwächelnde Nachfrage aus der wichtigen Autoindustrie und Dauerfeuer von Klimaschützern: Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte zum Start ins neue Jahr bereits reichlich Probleme. Doch nichts setzt Europas größter Fluglinie derzeit so stark zu wie der 2019-nCoV genannte Corona-Virus, der mit gut 170 Todesopfern und fast 8000 Erkrankten (Stand: 30. Januar) mehr Menschen betrifft als die Lungenseuche Sars. Darum stellten Lufthansa sowie ihre Schwesterlinien Swiss und Austrian Airlines gestern ihre Flüge nach China ein. Endgültiger Auslöser war wahrscheinlich ein möglicher Krankheitsfall auf Lufthansa-Flug LH 780 nach Nanjing, bei dem rund 60 Passagiere sofort nach der Landung untersucht werden mussten. "Wir haben unsere Krisenpläne aus der Schublade geholt", sagt Spohr.

Da ist er nicht der einzige in der Fliegerei. Ob British Airways, Air France-KLM, die großen US-Linien wie Delta und American Airlines oder asiatische Linien von Air India bis zum indonesischen Billigflieger Lion Air: reihenweise beenden oder kürzen Gesellschaften derzeit radikal ihre Flüge nach China. Obwohl Chinas Staatslinien und Golfairlines wie Emirates erstmal unverdrossen weiterfliegen, dürfte sich die Zahl der Passagiere zwischen Europa und dem Reich der Mitte bis zur kommenden Woche halbieren, schätzen Experten. Wer als Airline zur Hauptreisezeit rund ums chinesische Neujahrsfest noch fliegt, muss die Preise senken. Viele dampfen wie Cathay Pacific aus Hongkong sicherheitshalber auch den Bordservice ein. Um mögliche Infektionen an Bord zu erschweren, kommen vielerorts bei den Mahlzeiten die Gänge statt nacheinander vom Wagen nun alle in einem Rutsch auf einem Tablett - oder gleich als versiegelter Beutel. Auch Getränke werden seltener nachgeschenkt. Und potenzielle Virenüberträger wie feuchtwarme Handtücher, Kissen, Decken und Zeitschriften gibt es an Bord gar nicht mehr.

Kein Wunder, dass die Börse auf den Mix aus Flugabsagen, Preisverfall und sinkenden Erträgen mit massiven Kursrückgängen reagierte. Seit Bekanntwerden des Virus aus der zentralchinesischen Stadt Wuhan zum Jahreswechsel sackten die Kurse der drei großen chinesischen Linien Air China, China Eastern und China Southern um rund ein Viertel. Lufthansa verlor bis zu 15 Prozent und anderen Langstreckenlinien wie Air France-KLM und der British-Airways-Mutter IAG erging es kaum besser.

Doch das ist zumindest für die europäischen Marktführer zu viel, glaubt Analyst Daniel Roeska vom New Yorker Brokerhaus Bernstein. "Die Aktienpreisreaktionen übertreiben", so Roeska. Zwar werden die Gewinne aus seiner Sicht kurzfristig spürbar unter Corona 2019-nCoV

