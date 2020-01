Für den Traton-Chef ist die Transaktion der "logische nächste Schritt". Der Konzern bietet 45 Prozent mehr für die Navistar-Aktie als der Schlusskurs vom Donnerstag.

Die Volkswagen-Nutzfahrzeug-Tochter Traton greift nach ihrem amerikanischen Partner Navistar. Die Holding für die Marken MAN und Scania will 2,9 Milliarden Dollar für die restlichen Anteile an dem Lkw-Hersteller aus den USA zahlen, an dem sie schon mit 16,8 Prozent beteiligt ist, wie das Unternehmen am späten Donnerstagabend mitteilte.

Traton bietet 35 Dollar je Navistar-Aktie, das sind 45 Prozent mehr als der Schlusskurs an der New Yorker Börse vom Donnerstag. Es wäre die erste große Übernahme für Traton seit dem Börsengang im Juni vergangenen Jahres. Auf dem nordamerikanischen Nutzfahrzeug-Markt ist der Münchner Lkw- und Bus-Hersteller - anders als die Rivalen Daimler und Volvo - bisher schwach vertreten.

Volkswagen war vor mehr als drei Jahren bei Navistar für 256 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...