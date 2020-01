Der britische Premier Boris Johnson will einen brettharten Brexit. Durchsetzen soll ihn sein Intimus David Frost. Wer ist der Mann?

Im Mai 2016, es sind nur wenige Wochen bis zum EU-Referendum in Großbritannien, macht sich der damalige Chef der Scotch Whisky Association Sorgen. Ob seine Landsleute auch wirklich für einen Verbleib in der EU stimmen werden? "Der Europäische Binnenmarkt", wirbt er, "ermöglicht uns einen einfachen und unkomplizierten Handel mit der EU, und er hilft uns, einen fairen Zugang zu Märkten in Übersee zu erhalten." Viele Brexit-Unterstützer schäumen vor Wut, als sie dieses Plädoyer pro Europa hören.Der Mann, der es damals hielt, heißt David Frost. Und an seine Worte dürfte der 54-Jährige heute nicht gern erinnert werden. Denn der Karrierebeamte und Diplomat, nach zwei kurzen Abstechern in die Wirtschaft wieder zurück im Staatsapparat, wird bei den kommenden Verhandlungen zwischen London und Brüssel über einen Freihandelsvertrag die britische Delegation anführen. Ausgerechnet Frost, Spitzname "Frosty", der sich als oberster Whiskylobbyist früher öffentlich für "Remain" eingesetzt hat, muss in den kommenden Monaten versuchen, der EU so viele Zugeständnisse wie möglich abzutrotzen.

Raus, raus, raus!

Es gibt leichtere Jobbeschreibungen. Frosts Chef, Premierminister Boris Johnson, pocht nicht nur darauf, dass die Verhandlungen, die wohl nicht vor März beginnen werden, bis zum Ende der Übergangsfrist am 31. Dezember dieses Jahres abgeschlossen sind. Sondern der britische Premier peilt auch einen besonders harten Brexit an. Großbritannien soll raus aus dem Binnenmarkt und raus aus der Zollunion. Es soll nicht länger EU-Gerichten unterstehen, sich nicht mehr an die Regeln und Standards der EU halten müssen, soll sich wettbewerbsfit und konkurrenzfähig aufstellen und befreit auftrumpfen können. Jüngst warnte sogar die sonst zurückhaltende Bundesbank deutlich vor der Gefahr, London könne "zu einer Art Offshore-Finanzplatz" mutieren.

Gleichzeitig wünscht sich London einen möglichst reibungslosen Zugang zum europäischen Markt. Wie das zu schaffen sein soll? Steht in den Sternen. Brüssel und mehrere europäische Hauptstädte sendeten bereits einige unmissverständliche "Neins" über den Ärmelkanal. Frost gilt in London, jedenfalls unter seinen Fans, ...

