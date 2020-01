Der amerikanische Arzneimittelgroßhändler AmerisourceBergen Corp. (ISIN: US03073E1055, NYSE: ABC) wird am 2. März 2020 eine vierteljährliche Dividende von 0,42 US-Dollar an seine Aktionäre ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record date ist der 14. Februar 2020. Damit erhöht das Unternehmen die Dividendenausschüttung um fünf Prozent oder 2 US-Cents. Das im S&P-500-Index gelistete Unternehmen schüttet damit auf das Jahr gerechnet 1,68 ...

