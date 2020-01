Anleger in den USA und Japan greifen trotz des Coronavirus auf dem Aktienmarkt zu. Auch der Dax dürfte am Freitag mit Gewinnen in den Handel starten.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat wegen des Coronavirus den internationalen Notstand ausgerufen. Anleger in den USA und Japan griffen trotzdem auf dem Aktienmarkt zu. Denn gleichzeitig betonte die WHO, dass keine Reise- und Handelsbeschränkungen nötig seien.

Auch der Dax dürfte am Freitag mit Gewinnen in den Handel starten. Auf außerbörslichen Handelsplattformen liegt der deutsche Leitindex derzeit mehr als 0,5 Prozent im Plus. Am Donnerstag hatte der Dax die Gewinne der beiden vergangenen Tage wieder abgegeben und 1,4 Prozent im Minus bei 13.157 Punkten geschlossen.

18 Länder haben mittlerweile Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. In China stieg die Zahl der Toten und Neuinfektionen zuletzt drastisch: Binnen 24 Stunden starben 43 weitere Menschen am Virus und damit bisher 213, 9692 Fälle sind inzwischen bestätigt.

Mit fast 10.000 Fällen weltweit zählt der Ausbruch der "akuten Atemwegserkrankung", wie sie offiziell genannt wird, schon deutlich mehr Infektionen als vor 17 Jahren die ebenfalls von China ausgegangene Sars-Pandemie mit - laut WHO - 8096 Infektionen. Durch das "Schwere Akute Atemwegssyndrom" (Sars) 2002/2003 starben 774 Menschen. Der neue "2019-nCoV"-Erreger ist eine Variante des damaligen Sars-Virus. Vermutlich stammt er auch von Wildtieren.

Mit Blick auf die Sars-Epidemie aus dem Jahr 2003 wies der Ökonom Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank darauf hin, dass die Weltwirtschaft heute erheblich abhängiger von China sei als seinerzeit. Der Anteil Chinas an der globalen Wertschöpfung habe sich seit 2003 in etwa vervierfacht.

1 - Vorgaben aus den USA

Die US-Aktienindizes haben am Donnerstag im späten Handel ihre Verluste in Gewinne umgewandelt. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 28 859 Punkten, nachdem er über weite Strecken des Handels rund ein halbes Prozent im Minus notiert hatte. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,3 Prozent auf 3284 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,4 Prozent auf 9136 Punkte.

2 - Vorgaben aus Asien

Anleger haben sich am Freitag an der Börse in Tokio mit Aktien eingedeckt. Gegen Mittag tendierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,3 Prozent höher bei 23.268 Punkten. Auf Wochensicht notierte ...

