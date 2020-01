Rom (awp/sda/reu) - Italien will nach Angaben der Regierung chinesische Firmen nicht von einer Beteiligung am Aufbau des neuen 5G-Mobilfunknetzes ausschliessen. Die Regierung in Rom werde die Frage der Sicherheit in den Griff bekommen, "ohne naiv zu sein, mit der notwendigen Vorsicht", sagte die Staatssekretärin im Industrieministerium, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...