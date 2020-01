Großbritannien könnte sich nach dem Brexit zum Wachstumsprimus in Europa entwickeln. Das hat Konsequenzen für die gesamte EU.

Nun also ist es so weit. An diesem Freitag verlässt Großbritannien die Europäische Union (EU). Mehr als dreieinhalb Jahre hat es gedauert, bis der Volksentscheid, die EU zu verlassen, endlich umgesetzt wird. Was hat es damals, im Juni 2016, nicht alles an Warnungen und düsteren Prophezeiungen gegeben. Der Austritt aus der EU werde das Vereinigte Königreich in eine tiefe Rezession stürzen, die Menschen auf der Insel werden ihren Wohlstand verlieren und aus Groß- werde Kleinbritannien, unkten damals Brexit-Gegner und Ökonomen gleichermaßen.

Doch es kam anders. Statt zu schrumpfen, wuchs die britische Wirtschaft 2016 um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In den vier Jahren von 2016 bis 2019 lag ihre durchschnittliche Wachstumsrate bei rund 1,6 Prozent - ebenso hoch wie die in Deutschland. Jetzt schickt sich Großbritannien an, Deutschland beim Wachstum sogar zu überholen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet für dieses Jahr mit einer Wachstumsrate von 1,4 Prozent (Deutschland: 1,1 Prozent). Im nächsten Jahr dürften die Briten mit 1,5 Prozent (Deutschland: 1,4 Prozent) die Nase erneut vorn haben. Die Ökonomen der Berenberg Bank prognostizieren sogar, dass Großbritanniens Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 1,7 und im nächsten Jahr um 2,1 Prozent wächst.

Tatsächlich hat sich der Ausblick für die Konjunktur auf der Insel deutlich aufgehellt. Der Gesamt-Einkaufsmanagerindex für die Industrie und den Dienstleistungssektor ist im Januar auf 52,4 Punkte gesprungen. Und damit über die kritische Marke von 50 Zählern, die den Expansions- vom Kontraktionsbereich trennt. Gemäß der jüngsten Quartalsumfrage des britischen Industrieverbands ist der Optimismus im Unternehmerlager so hoch wie seit dem Frühjahr 2014 nicht mehr. Von einer Kater- oder gar Krisenstimmung durch das Ausscheiden aus der EU kann also keine Rede sein.

Warum auch? Die britische Wirtschaft schafft - allem Brexit-Getöse zum Trotz - neue Jobs wie am Fließband. Allein in den drei Monaten bis zum November des vergangenen Jahres fanden 208.000 Briten einen neuen Job. Die Arbeitslosenquote liegt auf dem Rekordtief von 3,8 Prozent - niedriger als in Deutschland. Kein Wunder, dass die Briten gut gelaunt auf Shoppingtour gehen und mit ihrem Konsum die Konjunktur stützen. So konnte die Wirtschaftsleistung zulegen, obwohl sich die Unternehmen wegen der Brexit-Unsicherheiten mit ihren Investitionen zurückhielten. Nun mehren sich sogar die Zeichen, dass die Investitionslaune zurückkehrt. Die Kredite an Unternehmen expandieren aktuell mit Raten um die vier Prozent. Mitte 2018 stagnierte die Kreditaufnahme noch. Die Unternehmen verfügen nach der Brexit-Entscheidung wieder über mehr Planungssicherheit. Dazu kommt, dass sich das weltwirtschaftliche Umfeld aufhellt. ...

