Am Freitagmorgen erholen sich die Ölpreise um gut 80 Cent. Am Donnerstag hatten sie noch dreimonatige Tiefstände erreicht.

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel gestiegen. Sie haben sich damit etwas von ihren am Donnerstag erreichten dreimonatigen Tiefständen entfernt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 59,11 US-Dollar. Das waren 82 Cent mehr als am Vortag. ...

