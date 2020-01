Die aktuell längste Serie: Leoni mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 10.84%) - die längste Serie dieses Jahr: E.ON 9 Tage (Performance: 9.23%). Tagesgewinner war am Donnerstag GFT Technologies mit 10,69% auf 13,46 (387% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 11,79%) vor Leoni mit 6,78% auf 10,38 (128% Vol.; 1W 10,02%) und Deutsche Bank mit 4,23% auf 8,31 (202% Vol.; 1W 8,16%). Die Tagesverlierer: SMA Solar mit -5,92% auf 34,62 (166% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -10,50%), Nordex mit -5,86% auf 11,89 (301% Vol.; 1W -1,74%), Royal Dutch Shell mit -4,06% auf 24,23 (294% Vol.; 1W -6,10%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (5997,09 Mio.), Berkshire Hathaway (1529,23) und Royal Dutch Shell (1243,69) ....

Den vollständigen Artikel lesen ...