Der Chef der Drogeriekette dm, Christoph Werner, warnt vor radikalen Verboten und Verzichtsforderungen beim Umweltschutz. Dm als Deutschland größte Drogeriekette bemühe sich zwar seit Jahren, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. "Dennoch verfolge ich die aktuelle Klima- und Nachhaltigkeits-Debatte auch mit Sorge", sagte Werner der WirtschaftsWoche. Die Diskussion werde derzeit "vor allem aus der Perspektive von Verboten und Einschränkungen geführt", so Werner. Druck führe allerdings meist zu Gegendruck: "'Fridays for Future' erzeugt die Gegenbewegung von 'Fridays for Hubraum'. Extreme Verzichtforderungen werden dazu führen, dass Menschen sich explizit gegen den Klimaschutz auflehnen werden", sagte Werner.

Der dm-Chef wies zudem darauf hin, dass der Konsum von Produkten "die Einkommen von Millionen Menschen"

