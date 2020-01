Die WHO hat wegen des Coronavirus die internationale Notlage ausgerufen. Die Anleger in Deutschland verfallen allerdings nicht in Panik.

Am Tag des Brexits startet der Dax etwas höher in den Tag. Der deutsche Leitindex notiert kurz nach Handelsbeginn leicht im Plus bei 13.189 Punkten. Am Vortag hatte er noch 1,4 Prozent verloren und war bei 13.157 Punkten aus dem Handel gegangen.

Vieles deutet darauf hin, dass die Anleger in Deutschland angesichts des Coronavirus nicht in Panik verfallen. Dass der Dax seit seinem Allzeithoch aus der Vorwoche in der Spitze 3,5 Prozent verloren hat, werten sie offensichtlich als normale Korrektur.

Für Beruhigung an den Märkten bezüglich des Coronavirus hatte am Donnerstag die Weltgesundheitsagentur (WHO) gesorgt. Zwar rief die WHO wegen des Ausbruchs des Lungenkrankheit eine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" aus. Gleichzeitig betonte sie aber, dass keine Reise- und Handelsbeschränkungen nötig seien.

Im Tagesverlauf richten Anleger zudem ihren Blick auf die deutschen Einzelhandelsumsätze und die

