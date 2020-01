Eine Dienstreise brachte den Corona-Virus nach Deutschland. Wer geschäftlich viel reist, gehört zur Risikogruppe. Wie "Travel Manager" in Unternehmen den Virus und andere Krisen eindämmen - und was Reisende selbst tun können.

Die Angst ist groß: Der Corona-Virus hat inzwischen mehr Menschen befallen als der SARS-Erreger vor 17 Jahren. Wie sehr das gerade Vielreisende betrifft, zeigt sich an Szenen am Flughafen in Abu Dhabi in Dubai: "Da gibt es in keiner Apotheke mehr Desinfektionsmittel, Atemmasken sind sowieso ausverkauft und auch das ganze Personal ist mit Masken unterwegs", beschreibt Alexander Koenig, während er gerade in Abu Dhabi umsteigt. Koenig ist Gründer der Vielflieger-Beratung First Class and More und kennt sich aus mit Risiken bei Geschäftsreisen. Müssen berufliche Vielflieger nun also in den Risiko-Modus umschalten?

Nicht ganz. Natürlich werden Vorsichtsmaßnahmen ergriffen: Laut einer Befragung unter 105 Mitgliedsunternehmen des Geschäftsreiseverbands VDR haben 96 Prozent der zuständigen Travel Manager Dienstreisen nach China inzwischen verboten oder stark eingeschränkt. Die restlichen vier Prozent planen ebenfalls entsprechende Maßnahmen. Ausnahmeregeln müssen in 43 Prozent der Unternehmen durch Vorgesetzte oder den Vorstand abgesegnet werden. VDR-Präsidiumsmitglied Heiko Luft sagt: "Wichtig ist, dass Unternehmen die Nachrichtenlage im Auge behalten, um Risiken und Lageveränderungen bestmöglich einschätzen zu können." Nur eine enge Zusammenarbeit von Travel Management, Personalabteilung, Reiserisiko-Management und Unternehmenssicherheit könne die Sicherheit der Mitarbeiter gewährleisten.

Dennoch betont Heiko Luft im Gespräch mit der WirtschaftsWoche auch, dass die Dienstreise-Manager gut vorbereitet seien. Der Verband hat in Fachgruppen einen Fürsorge-Leitfaden erstellt, der die Vorbereitung ...

