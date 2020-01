Festgeld von der BankRenault direkt, ein Vergleich von Impfstoffhersteller GlaxoSmithKline mit Merck und ETF-Chefin Wurtz von Amundi sieht Europa-ETFs im Aufwind. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp 1: XP - Brasilianische Revolution

Im Dezember beschaffte sich der brasilianische Broker XP bei seinem Börsengang an der US-Börse Nasdaq 2,25 Milliarden Dollar. Es hätten auch gut 20 Milliarden Dollar sein können. Denn in dieser Höhe gingen Zeichnungsaufträge ein. Das lässt aufhorchen. Was macht den Finanzdienstleister aus Brasilien zu einem chancenreichen Investment?

90 Prozent der privaten Vermögensanlagen steckt in Brasilien noch in Eigenprodukten der heimischen Banken. Mangels Wettbewerbsdruck müssen diese ihren Kunden meist nur bescheidene Investmenterfolge bieten. Dafür verlangen sie auch noch hohe Gebühren. XP bricht diesen abgeschotteten Markt in Brasilien auf. Es ist das erste Finanzunternehmen des Landes, das Privatanlegern eine offene Plattform anbietet, auf der sie unter einer Vielzahl von Finanzprodukten unterschiedlicher Anbieter wählen können - zu wesentlich geringeren Gebühren als bei den etablierten Banken. Aktuell liegt der Marktanteil von XP zwar erst bei vier Prozent, aber ein Viertel des Marktwachstums landet beim Newcomer. Diese Kombination ist vielversprechend mit Blick auf eine anhaltende Wachstumsdynamik. Im vergangenen Jahr wuchs das Geschäftsvolumen von XP um 90 Prozent.

AktieXPISINNET0000XP001Kurs37,80 DollarStoppkurs26,60 DollarBörsenwert20,8 Milliarden DollarKGV 2020/2171,1/47,8Dividendenrendite0,4 ProzentRisikoklasse5/5QuelleBloomberg

Im Gegensatz zu Fahrdienstleister Uber und anderen Revolutionären, die etablierte Geschäftsmodelle angreifen, arbeitet XP profitabel. Das Geschäft verschlingt wenig Kapital und ist gut skalierbar. 3,78 Milliarden Dollar liegen in der Kasse. In der Bewertung steckt aber viel Zukunftsfantasie. Anleger sollten erst mal mit einer kleinen Position starten.

Aktienduell: GlaxoSmithKline vs. Merck & Co. - Auf Gewinn geimpft

Der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK) und die amerikanische Merck & Co. sind die weltgrößten Hersteller von Impfstoffen. Die aktuelle Bedrohung durch Coronaviren hat die Frage nach der Entwicklung neuer Wirkstoffe wieder angeheizt. Mit einem jährlichen Umsatzplus von 15 bis 20 Prozent ist das Geschäft mit Impfstoffen für Glaxo und Merck ein Wachstumsmotor. Der Vergleich beider Pharmaklassiker zeigt, welche Aktie für Anleger interessanter ist.

Markt und Strategie: Mit Gardasil hat Merck derzeit einen der erfolgreichsten neuen Impfstoffe im Angebot. Vor allem in China ist die Nachfrage enorm. Gardasil wird gegen Papillomaviren in der Krebsprävention eingesetzt. Arzneien gegen Krebs sind für Merck Schwerpunkt, sowohl bei den Pharmazeutika (70 Prozent vom Gesamtumsatz) als auch bei Impfstoffen (20 Prozent). Ein Zehntel des Umsatzes bringt die Tiermedizin.

Auch Glaxo setzt neben Impfstoffen, die ein Viertel zum Gesamtumsatz beisteuern, vermehrt auf neue Medikamente gegen Krebs. Meilensteine sind die Übernahme des US-Krebsspezialisten Tesaro und die Zusammenarbeit mit der Darmstädter Merck KGaA. Das Geschäft mit frei verkäuflichen Arzneimitteln wurde in ein Gemeinschaftsunternehmen mit Pfizer gepackt. Mittelfristig soll es an die Börse.

Pillen und Pipeline: Mit Triumeq und Tivicay (gegen HIV) hat Glaxo neuere Medikamente mit jährlichen Milliardenumsätzen im Angebot. Das vielverkaufte Asthmamedikament Advair allerdings hat seinen Patentschutz längst verloren. Neue Impfstoffe wie Shingrix (gegen Gürtelrose) und Bexsero (gegen Meningokokken) legen zwar deutlich zu, können die aktuelle Stagnation des Pharmageschäfts aber nur teilweise ausgleichen. Merck dagegen hat mit dem Krebsmittel Keytruda eines der weltweit erfolgreichsten Medikamente im Portfolio, das in diesem Jahr mehr als zehn Milliarden Dollar Jahresumsatz einbringen könnte. Mit 22 neuen Wirkstoffen und Anwendungen in fortgeschrittener Entwicklung gehört die Pipeline von Merck zu den besten der Branche. Vor Kurzem bekam Merck die Zulassung für einen neuen Impfstoff gegen die Viruskrankheit Ebola. Die Pipeline von Glaxo ist mit zwölf neuen Pharmawirkstoffen nicht ganz so stark, dafür stecken vier Impfstoffe in marktnaher Entwicklung.

Gewinn und Finanzkraft: Neue Einsatzgebiete für den Bestseller Keytruda und das Wachstum seiner Impfstoffe könnten den Umsatz von Merck in diesem Jahr um ein Fünftel auf umgerechnet 45 Milliarden Euro klettern lassen. Angesichts stabiler Margen sollten an die 13 Milliarden Euro netto bleiben. Glaxo dürfte dagegen nur halb so stark zulegen und auf 41 Milliarden Euro Umsatz und sieben Milliarden Euro Reingewinn kommen. Mit 22 Prozent Eigenkapitalquote ist Glaxo auch nicht ...

