SINGULUS TECHNOLOGIES meldet vorläufige Zahlen für 2019

Kahl am Main, den 31.01. 2020 - Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS TECHNOLOGIES) meldet vorläufige, ungeprüfte Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2019. Die Umsatzerlöse für 2019 liegen in einer Bandbreite von rd. 76,0 bis 80,0 Mio. EUR. Für das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erwartet das Unternehmen einen Verlust in der Bandbreite von minus 4,7 bis 5,3 Mio. EUR vor Einmaleffekten. Hinzu kommt der Aufwand für eine Einzelwertberichtigung aufgrund der Insolvenz eines großen Kunden im Segment Solar in Höhe von 3,3 Mio. EUR. Dies führt zu einem gesamten EBIT in einer Bandbreite von minus 8,0 bis 8,6 Mio. EUR

Der Jahresabschluss für das Jahr 2019 wird im Rahmen der Bilanzpressekonferenz am 24. März 2020 veröffentlicht.