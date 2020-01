Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V. (DGNB) hat heute das CA Immo Büro- und Hotelhochhaus ONE in Frankfurt am Main mit einem Vorzertifikat in Platin ausgezeichnet. Das 190 Meter hohe Gebäude entsteht derzeit an der Schnittstelle von Banken- und Europaviertel und verfügt insgesamt über 68.000 m² Mietfläche in 49 Geschossen. Das Investment der CA Immo beträgt rund 410 Mio. Euro.Mit dem Platin-Zertifikat zeichnet die DGNB Gebäude aus, die weit überdurchschnittlich die 37 Nachhaltigkeitskriterien in den Kategorien ökologische, soziokulturelle/funktionale und ökonomische Qualität in der Planung und Realisierung erfüllen.

