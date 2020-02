2019 gewann Malaika Mihambo in Doha die Goldmedaille im Weitsprung. Ein Gespräch am Rande des Gipfeltreffens der Weltmarktführer über Vorbilder, Traditionen in Sport und Wirtschaft - und die Bezahlung von Leichtathleten.

Frau Mihambo, in Schwäbisch-Hall haben Sie gerade hunderten Weltmarktführern einen Einblick in die Welt des Spitzensports gegeben. Verbindet Sie als Weltmeisterin im Weitsprung eigentlich etwas mit all den Familienunternehmern?Ich denke, dass uns die herausragenden Leistungen verbinden. Dafür brauchen Unternehmer wie auch Spitzensportler Werte und Eigenschaften, die sie verkörpern: Disziplin, Selbstvertrauen - oder auch Visionen.

Hier sitzen viele Familienunternehmen, deren Erfolg auch auf jahrelanger Tradition fußt. Auch da gibt es eine mögliche Parallele zu Ihnen: Sie werden seit dem zehnten Lebensjahr von Ihrem Trainer Ralf Weber trainiert. Wie wichtig ist Ihnen Tradition?Mein Trainer und ich konnten in den vielen Jahren zusammenwachsen. Hinzu kommt, dass sich mein Trainer stets weiterbildet und sich über die neusten Trainingsmethoden informiert - alles, um unser Training noch besser und effektiver zu machen. Dadurch konnte ich auch in meiner Heimat, in meinem Verein bleiben - das war für mich der genau richtige Weg. Doch auch Sportler, die ganz andere Wege einschlagen, können ihre Ziele erreichen.

Doch zu viel Tradition kann natürlich auch dazu führen, dass es nicht mehr bergauf geht. Sie sich nicht mehr steigern. Oder nicht?Klar, nur der Tradition willen an Altem festzuhalten, halte ich für falsch - man sollte stets hinterfragen, ob es noch passt, ob man nicht etwas verbessern könnte. Doch gerade im Sport ist es sehr wichtig, dass sich Trainer und Athlet gut kennen und sich vertrauen. Hier hilft Tradition durchaus.

Ein Unternehmer schafft es nicht ganz allein an die Weltspitze, braucht zum Beispiel gute Mitarbeiter. Wen haben Sie neben Ihrem Trainer noch um sich?Ich habe noch zwei Co-Trainer: Einen für das Krafttraining und einen, der etwa bei den Wettkämpfen filmt. Wir analysieren nämlich anhand von Videos, was wir noch verbessern können. Außerdem gehört ein gutes Physio- und Ärzte-Team dazu. Meine Trainingspartner sorgen dann noch dafür, dass der Trainingsalltag ...

