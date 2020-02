"Diese Woche wird Weichen stellen" übertitelte ich die Ausgabe vom vergangenen Wochenende. In der Tat, Weichen wurden gestellt. Aber auch, wenn die europäischen Indizes mit einem dicken Minus aus der Woche gingen: Es wird eher nicht wie auf einer schiefen Ebene Tag für Tag weiter abwärts gehen. In erster Linie führt die Weiche, die wir da passiert haben, auf das Gleis steigender Volatilität. Das alles erinnert sehr an die extrem hektische Phase vor genau zwei Jahren, auch damals fuhren die Kurse "Roller Coaster", d.h. Achterbahn. Jetzt gilt es deshalb, besonders behutsam zu agieren, denn nur so kann es gelingen, eine solche Phase, in der nahezu jeder immer wieder auf dem falschen Fuß erwischt wird, mit Gewinn zu absolvieren. Wie gehen wir das an? Lesen Sie weiter!

_________________________________________________________________________

STOCK SELECTION EUROPE

Das Handelssystem für DAX, Euro Stoxx 50 & Co.

_________________________________________________________________________

In dieser Ausgabe vom 1. Februar 2020 lesen Sie:

SSE intern: Börse bedeutet stetige Unsicherheit

Markt-Check: Weichen gestellt? Weichen gestellt!

Der besondere Chart: Das wirkt alles ein wenig wie 2018

Aktuelle Käufe und Verkäufe: Nennen Sie mich Hasenfuß, aber …

SSE-Depot: Im Eiltempo auf Short gedreht

Erläuterungen & Disclaimer

_________________________________________________________________________

ISIN: DE0008469008, US2605661048, US78378X1072, DE000A1EWWW0, DE0007164600

Den vollständigen Artikel lesen ...