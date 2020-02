Bereits vergangene Woche hatte Palästinenserpräsident Abbas den Stopp der Sicherheitskoordination mit Israel ausgerufen. Jetzt sollen die Beziehungen ganz beendet werden.

Wegen des umstrittenen Nahost-Plans von US-Präsident Donald Trump hat Palästinenserpräsident Mahmud Abbas den Abbruch aller Beziehungen zu Israel und den USA bekräftigt. Er habe zwei Nachrichten an die USA und Israel geschickt, sagte Abbas am Samstag bei einem kurzfristig angesetzten Treffen der Arabischen Liga in Kairo.

Es werde keine Beziehungen zu beiden Staaten mehr ...

