Die Kosten für den Ausbau einiger Autobahnen steigen. Die Grünen fordern daher Einsicht in wichtige Unterlagen. Aber der Verkehrsminister mauert.

An heftigen Auseinandersetzungen mit der Opposition mangelt es Andreas Scheuer derzeit nicht. Kaum ein Tag vergeht ohne die Erinnerung von Grünen und Liberalen, dass der Verkehrsminister das mit der Pkw-Maut ja mal so richtig vergeigt habe. Der CSU-Politiker steckt in der Defensive fest. Von einer "grün-gelben Hetzkampagne" sprach Scheuer kürzlich in der Sendung von Markus Lanz.

Und der Untersuchungsausschuss zum Maut-Desaster hat gerade mit seiner Arbeit begonnen, da nehmen sich die Grünen bereits das nächste heikle Thema vor: den geplanten Ausbau von vier Autobahnen und einer Bundesstraße. "Schon vor dem Start der Projekte laufen die Kosten völlig aus dem Ruder", kritisiert Sven-Christian Kindler, Haushaltsexperte der Grünen.

Konkret geht es dabei um den Ausbau der A61 in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, wo sich die Kosten um 600 Millionen Euro fast verdoppeln. Und um die B247 von Mühlhausen bis Bad Langensalza, die fast 150 Millionen Euro teurer wird. Auch für die A49, die A1/A30 und A3 vermutet Kindler steigende Kosten noch vor Baubeginn.

Alle Projekte sind als Öffentlich-Private-Partnerschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...