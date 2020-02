Die Aktienkurse dürften wegen der Ausbreitung des Coronavirus weiter stark schwanken. Experten erwarten jedoch kein Desaster an den Märkten - zumindest bisher nicht.

Momentan bestimmen die täglichen Nachrichten aus China die Kurse an den Finanzmärkten. Die Sorgen um die Ausbreitung des Coronavirus halten an und haben das bekannte Verhaltensschema aktiviert: Anleger verkaufen Risikopapiere und schwenken auf sogenannte sichere Häfen um. Daher bleiben Aktienkurse und Rohstoffpreise im Rückwärtsgang, während die Notierungen erstklassiger Anleihen und der Goldpreis steigen.

Im Kern geht es um die Frage, ob die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus in eine anhaltende Konjunkturdelle münden könnten. Insgesamt betrachtet strahlen die Ängste bisher allerdings nur moderat auf die Aktienmärkte aus. Die Wall Street ist noch nahe an ihren Rekordständen. Der Dax dagegen, der von vielen exportabhängigen Firmen abhängt, liegt mehr als vier Prozent unter seinem Januar-Hoch. Am Freitag fiel er unter das Niveau von 13.000 Punkten.

Konjunktursensible Werte wie Lufthansa und Daimler haben im ersten Monat des neuen Jahres zwar zweistellige prozentuale Verluste hinnehmen müssen. Starke Kursgewinne etwa bei der Deutschen Bank, Wirecard und RWE begrenzten jedoch die Dax-Talfahrt.

In den aktuellen Börsenvorschauen dominieren die beruhigenden Stimmen. Die Analysten der DZ Bank halten das Risiko einer weltweiten Pandemie für begrenzt. Ihre Prognose: "Insgesamt wird die Unsicherheit zunächst sicherlich weiter steigen. Spätestens im März dürfte sich dies aber wieder legen, wenn die Grippesaison langsam ausläuft." Dann dürfte auch die Phase hoher Schwankungen an den Märkten wieder auslaufen.

