Chefvolkswirt Gerhard Winzer skizziert die wichtigsten Trends an den Finanzmärkten 1.) Globales Wirtschaftswachstum steigt mild an. Nach diversen Unsicherheitsfaktoren wie zB Handelskrieg US-China, Problemen im Autosektor hat auf breiter Front eine Entspannung eingesetzt. Das Wachstum wird sich beschleunigen. 2.) Inflation bleibt niedrig. Die Arbeitslosenraten im OECD-Raum sind sehr niedrig. Das wird zumindest heuer so bleiben. Es gibt eine "milde Erholung" aber keine Boomphase. 3.) Geldpolitik stützt. Nach den Leitzinssenkungen im vergangenen Jahr und der Ausweitung der Zentralbankliquidität in den USA und der Eurozone warten die Zentralbanken ab, was geschieht. 4.) Protesthaltung und geopolitische Konflikte sorgen für Unsicherheit. Stichworte: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...