Die aktuell längste Serie: TLG Immobilien mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 5.29%) - die längste Serie dieses Jahr: Cree 10 Tage (Performance: 14.85%). Tagesgewinner war am Freitag SolarWorld mit 30,39% auf 0,08 (60% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 33,33%) vor Steinhoff mit 18,87% auf 0,06 (382% Vol.; 1W 16,67%) und Shinko Electric Industries mit 7,54% auf 10,70 (0% Vol.; 1W -4,46%). Die Tagesverlierer: World Wrestling Entertainment mit -21,54% auf 48,88 (808% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -18,07%), Nippon Express mit -8,74% auf 47,00 (% Vol.; 1W -10,48%), Signature AG mit -7,14% auf 1,30 (77% Vol.; 1W -7,14%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Novo Nordisk (2303,89 Mio.), Wells Fargo (2166,79) und Coca-Cola ...

