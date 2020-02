Nach dem Austritt der USA aus dem Atom-Deal mit Iran, versucht Josep Borrell nun noch zu retten, was von dem historischen Abkommen übrig ist.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell reist nach iranischen Angaben für Verhandlungen über das Wiener Atomabkommen in den Iran. Das gab Irans Außenamtssprecher Abbas Mussawi am Sonntag bekannt. "Borrell wird am Montag zum ersten Mal in den Iran reisen und wird neben Außenminister (Mohammed Dschawad) Sarif auch andere politische Führer des Landes treffen", sagte Mussawi der staatlichen Nachrichtenagentur ...

